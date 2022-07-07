СМИ: «Ленинград» не выступит на футбольном Суперкубке из-за губернатора Беглова
Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров не выступят на матче за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком», который пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге, сообщают в четверг СМИ.
По данным «Фонтанки», вместо «Ленинграда» выступят «Би-2» и «Танцы минус».
Между тем, Telegram-каналы утверждают, что против выступления Шнурова на «Газпром Арене» выступил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Как отмечает «Чемпионат», Российский футбольный союз (РФС) сейчас пытается согласовать выступление «Ленинграда» с властями города, однако шансов на это мало.
В конце июня заместитель генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что Шнуров и «Ленинград» выступят на Суперкубке.
«Одним из главных событий вечера на стадионе 9 июля станет первое за 2,5 года стадионное выступление группировки Ленинград в полном составе. После долгих переговоров Шнуров сказал - газуем!» - написал тогда Конов в Telegram.
Помимо Шнурова на игре должна выступить МакSим. 29 мая после окончания финального матча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» она исполнила песню «Знаешь ли ты» в переполненных «Лужниках». Ей подпевал весь стадион, на котором собралось около 70 тысяч зрителей.
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