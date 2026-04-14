Почти 39 тысяч кроссоверов Geely Atlas отозвали в РФ
В России объявили отзыв 38 913 кроссоверов Geely Atlas, которые были произведены с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу марки сообщает RT.
В компании рассказали, что ремонт связан с парковочными датчиками. Уточняется, что их некорректная работа может привести к перегреву, что повредит смежные компоненты авто.
Для устранения проблемы будет выполнена замена предохранителя парковочного ассистента, а также обновление программного обеспечения и проверка датчиков системы помощи при парковке. Все работы будут осуществлены за счёт автопроизводителя.
Ранее АвтоВАЗ отозвал более 41 тысячи автомобилей Lada Granta для установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Экс-министр экономики предупредил россиян о скором росте цен
- Почему дефицит фисташек не приведет к росту цен на сладости
- Актер Смольянинов заочно получил восемь лет колонии за фейки о ВС РФ
- Oasis и Фила Коллинза включили в Зал славы рок-н-ролла
- Вирусолог одобрил создание реестра антипрививочников
- Госдума одобрила законопроект о применении армии для защиты россиян за рубежом
- Мелони призвала Евросоюз не снимать санкции с российского газа
- Почти 39 тысяч кроссоверов Geely Atlas отозвали в РФ
- Россиянам рассказали о правилах сжигания мусора на даче
- Дом не для всех: В России покажут самый нашумевший триллер Ларса фон Триера