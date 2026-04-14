Почти 39 тысяч кроссоверов Geely Atlas отозвали в РФ

В компании рассказали, что ремонт связан с парковочными датчиками. Уточняется, что их некорректная работа может привести к перегреву, что повредит смежные компоненты авто.

Для устранения проблемы будет выполнена замена предохранителя парковочного ассистента, а также обновление программного обеспечения и проверка датчиков системы помощи при парковке. Все работы будут осуществлены за счёт автопроизводителя.

Ранее АвтоВАЗ отозвал более 41 тысячи автомобилей Lada Granta для установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».