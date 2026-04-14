Мелони призвала Евросоюз не снимать санкции с российского газа

Евросоюзу пока не следует снимать санкции с российского газа. Как пишет RT, об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Политик отметила, что в полную силу энергетическая проблема проявится к январю 2027 года, однако к этому моменту Евросоюз сможет добиться мира на Украине.

«Экономическое давление на Россию — самое сильное оружие, которое у нас есть», — подчеркнула она.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции, которые были введены против России, являются незаконными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

