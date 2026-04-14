Россиянам рассказали о правилах сжигания мусора на даче

По его словам, для этого следует оборудовать специальную площадку. Это может быть яма или металлическая ёмкость. В первом случае расстояние до ближайшего здания должно быть не менее 15 метров, а во втором - не менее 7,5 метра.

Также Султанов уточнил, что речь идёт о сжигании сухих веток, листвы, травы и прочих растительных остатках.

«Пластик, резину, строительные отходы, окрашенную древесину и иной бытовой мусор жечь нельзя», — предупредил он, отметив, что в данном случае речь идёт в том числе о вредном дыме, что может привести к конфликту с соседями.

Эксперт добавил, что важно соблюдать не только федеральные противопожарные правила, но и решения, которые принимают местные власти.

Ранее менеджер по обучению контакт-центра СТД «Петрович» Евгений Федоров заявил, что подготовку дачи к новому сезону важно начинать сразу после схода снега, пишут «Известия».

