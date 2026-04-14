Россиянам рассказали о правилах сжигания мусора на даче
Сжигать мусор на даче разрешается исключительно с соблюдением правил пожарной безопасности. Об этом RT заявил член Ассоциации юристов РФ Шамиль Султанов.
По его словам, для этого следует оборудовать специальную площадку. Это может быть яма или металлическая ёмкость. В первом случае расстояние до ближайшего здания должно быть не менее 15 метров, а во втором - не менее 7,5 метра.
Также Султанов уточнил, что речь идёт о сжигании сухих веток, листвы, травы и прочих растительных остатках.
«Пластик, резину, строительные отходы, окрашенную древесину и иной бытовой мусор жечь нельзя», — предупредил он, отметив, что в данном случае речь идёт в том числе о вредном дыме, что может привести к конфликту с соседями.
Эксперт добавил, что важно соблюдать не только федеральные противопожарные правила, но и решения, которые принимают местные власти.
Ранее менеджер по обучению контакт-центра СТД «Петрович» Евгений Федоров заявил, что подготовку дачи к новому сезону важно начинать сразу после схода снега, пишут «Известия».
- Почти 39 тысяч кроссоверов Geely Atlas отозвали в РФ
- Россиянам рассказали о правилах сжигания мусора на даче
- Дом не для всех: В России покажут самый нашумевший триллер Ларса фон Триера
- Памфилова рассказала, когда выйдет указ о назначении выборов в Госдуму
- Песков: РФ предлагает США развивать сотрудничество до урегулирования на Украине
- Россиянам рассказали о повышенных пенсиях в мае
- Либидо без сбоев: Как правильный сон влияет на здоровье женщины
- Депутаты одобрили бесплатное высшее образование для вдов участников СВО
- Почему нельзя принимать снотворные без назначения врача
- Сомнолог рассказала, как быстро можно научиться высыпаться