Песков: РФ предлагает США развивать сотрудничество до урегулирования на Украине

Вашингтон продолжает увязывать тему возобновления экономического сотрудничества с Москвой с урегулированием на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия, в свою очередь, предлагает Соединённым Штатам не дожидаться решения конфликта.

«В интересах обеих стран заниматься взаимовыгодными проектами, которых могло бы быть очень много на повестке дня», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев «возглавляет группу по экономическим вопросам» и продолжает работу с американской стороной в рамках этой группы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: стоп-кадр с видео
