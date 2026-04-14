Песков: РФ предлагает США развивать сотрудничество до урегулирования на Украине
Вашингтон продолжает увязывать тему возобновления экономического сотрудничества с Москвой с урегулированием на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия, в свою очередь, предлагает Соединённым Штатам не дожидаться решения конфликта.
«В интересах обеих стран заниматься взаимовыгодными проектами, которых могло бы быть очень много на повестке дня», - добавил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев «возглавляет группу по экономическим вопросам» и продолжает работу с американской стороной в рамках этой группы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
