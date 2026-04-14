Госдума одобрила законопроект о применении армии для защиты россиян за рубежом
Депутаты Госдума одобрили в первом чтении законопроект, предполагающий привлечение Вооружённых силы для защиты граждан РФ, арестованных по решениям иностранных судов. Об этом сообщает RT.
Также в документе речь идёт о россиянах, которые удерживаются или подвергаются уголовному или иному преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых Москва не принимает участвует.
Решение об экстерриториальном использовании формирований Вооруженных Сил РФ будет принимать президента России.
«Западное правосудие фактически стало инструментом репрессий по отношению к неугодным... важно сделать всё, чтобы наши граждане были защищены», — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о взаимной защите граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Госдума одобрила законопроект о применении армии для защиты россиян за рубежом
