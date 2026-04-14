Памфилова рассказала, когда выйдет указ о назначении выборов в Госдуму
Указ российского президента, который даст старт федеральной кампании по сентябрьским выборам депутатов Госдумы, ожидается в первой декаде июня. Как пишет RT, об этом заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Она уточнила, что глава государства подписывает документ «где-то с 1 до 21 июня обычно».
По её словам, после публикации указа ЦИК РФ направит иностранным наблюдателям приглашения для участия в мониторинге голосования.
Ранее Памфилова заявила, что основные усилия ЦИК в настоящее время направлены вглубь России, на повышение доверия к отечественным выборам, пишут «Известия».
Горячие новости
