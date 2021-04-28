Будет новизна! Глеб Самойлов пригласил всех на «Нашествие»

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов в интервью НСН поздравил аудиторию с «Главным приключением года». 

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов говоря о «Нашествии», вспомнил свое выступление на прошлом фестивале, которое состоялось в 2019 году. В беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" музыкант оценил его как блистательное.

«Наконец-то «Нашествие»! На прошлом фестивале мы блеснули, даже не знаю, стоит ли выступать на этом? В прошлый раз мы выступали с оркестром. Приглашаю всех на «Нашествие», даже если мы будем без оркестра. Поздравляю всех с этим праздником!» - отметил он.

По словам артиста, новое место проведения «Нашествия» может придать фестивалю новизны, «если его обустроить».

Ранее в интервью НСН фронтмен группы 25/17 Антон Заявьялов напомнил зрителям фестиваля, что и на оупенэйре нужно быть бдительными и соблюдать меры безопасности на массовых мероприятиях.

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