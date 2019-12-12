Гламурный кемпинг «НАШЕСТВИЯ 2020» уже доступен для бронирования
Около полугода осталось до самого масштабного музыкального open-air России - «НАШЕСТВИЯ 2020». Темой фестиваля станет «карнавал», поэтому организаторы действа рекомендуют не игнорировать костюмированные фантазии участникам главного приключения года.
А уже сейчас на сайте «НАШЕСТВИЯ - 2020» можно забронировать новое комфортное проживание -глэмпинг. На поле в Большом Завидово Тверской области номер премиальной палаточной гостиницы будет включать: кровать с анатомическим матрасом, комод, журнальный столик, освещение, розетку, набор посуды и средства личной гигиены, а также напольное зеркало, что можно было любоваться на себя в карнавальном костюме.
При этом, на площадке open-air уже традиционно разместят три палаточных городка – «Ленинград», «Москва» и «Свердловск». Для того чтобы забронировать место под свою палатку на их территории необходимо иметь билет категории «Входной», «FAN» и «VIP». Кроме того стоит приобрести и билет на одну из парковок «НАШЕСТВИЯ 2020».
Ранее НСН сообщала, что музыкальный праздник будет длиться в режиме non-stop три дня с 24 по 26 июля. В этом году изменится билетной системы по стоянке для транспорта, а также продажа билетов категории SUPER VIP и бронирование палатки в палаточной гостинице или же номера в ближайшем отеле.
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