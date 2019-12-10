Хедлайнерами фестиваля «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ» cтали Линда и «Тараканы!».

Хедлайнерами фестиваля «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ», который пройдет в легендарном ДК «Горбунова» 14-15 декабря стали певица Линда и панк-рок-группа «Тараканы!».

Лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Сид Спирин в гостях у утреннего шоу «Подъемники» рассказал о своем первом «НАШЕСТВИИ».

«В 1999 году на фестивале в Горбушке нас не было, но зато мы сыграли летом 2000 года на первом ипподромном «НАШЕСТВИИ». Это был первый наш open-air, на котором мы давали концерт в принципе, то есть, конечно, выступали до этого на открытом воздухе, но на масштабном фестивале не доводилось. Было прикольно, что это большой ипподром, овальное пространство для лошадок, «пыль столбом» и т.д. Тогда «НАШЕСТВИЕ» длилось два дня, и я не помню, в какой день выступали. Тогда мы играли короткий сет из пяти песен. В этот раз, 15 декабря в воздухе будет ностальгическая атмосфера. Думаю, имеет смысл подготовить ретро сет-лист. Кто знает, может в него войдет и что-то из актуального нашего творчества», - рассказал он.

Напомним, в 2019 году фестиваль «НАШЕСТВИЕ» отметил 20-летний юбилей. 14-15 декабря «НАШЕ Радио» проведет ностальгический фестиваль «НАШЕСТВИЕ: 20 шагов в историю».

Программа фестиваля «НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ»:

14 декабря

18:00 - 18:30 Леприконсы

18:45 - 19:15 TOTAL

19:30 - 20:00 S.P.O.R.T.

20:15 - 20:45 Маша и Медведи

21:00 - 21:45 Сергей Бобунец

22:00 - 23:00 Линда





15 декабря

18:00 - 18:30 МультFильмы

18:45 - 19:15 Pep-See

19:30 - 20:00 Trubetskoy

20:15 - 20:45 Запрещённые Барабанщики

21:00 - 21:45 Zdob Si Zdub

22:00 - 23:00 Тараканы!

