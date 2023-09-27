Шляпу Майкла Джексона продали на аукционе за 77,6 тысячи евро

Черная фетровая шляпа певца Майкла Джексона, в которой он впервые исполнил свою легендарную «лунную походку», продана на парижском аукционе Lemon Auction и Artp ges. Лот продали за более чем 77,6 тысячи евро, сообщили аукционеры.

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Торги состоялись на площадке аукционного дома Друо. Предварительно стоимость шляпы Джексона оценивалась в 60-100 тысяч евро.

Майкл Джексон выступал в ушедшем с молотка головном уборе на концерте в честь 25-летия звукозаписывающей компании Motown 25 марта 1983 года. Исполняя хит Billie Jean, певец бросил шляпу в дальний конец сцены и прошел «лунной походкой».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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