Шляпу Майкла Джексона продали на аукционе за 77,6 тысячи евро

Торги состоялись на площадке аукционного дома Друо. Предварительно стоимость шляпы Джексона оценивалась в 60-100 тысяч евро.

Майкл Джексон выступал в ушедшем с молотка головном уборе на концерте в честь 25-летия звукозаписывающей компании Motown 25 марта 1983 года. Исполняя хит Billie Jean, певец бросил шляпу в дальний конец сцены и прошел «лунной походкой».

Ранее на аукционе Sotheby's продали за $1,14 млн красный свитер принцессы Дианы, напоминает RT.

