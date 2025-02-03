«Репетиция «Грэмми»!»: Гитарист Мирошниченко получил премию World Entertainment Awards
Победа в номинациях World Entertainment Awards подтверждает, что музыка вне политики, сказал НСН Роман Мирошниченко.
Гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко, ставший лауреатом премии World Entertainment Awards (WEA) в категориях «Лучший инструментальный альбом» и «Лучшее джазовое сольное исполнение», в разговоре с НСН пояснил, что WEA в мире музыки называют репетицией «Грэмми».
«В номинациях World Entertainment Awards, как правило, представлены те же, кто участвует в «Грэмми». Эта премия как бы предсказывает, что будет буквально за день-два до «Грэмми». Это также попытка показать ситуацию вне контекста борьбы менеджеров лейблов, которая происходит в мире музыки. Мне удалось взять сразу две номинации. Приятно, что несмотря на политический фон, музыка вне политики, то, что я делаю, оценивают по достоинству. У меня уже более 50 побед и номинаций в престижных музыкальных конкурсах Европы и США. Первый успех был в 2009 году, когда стал победителем Independent Music Awards. За это время накоплен опыт. Подавая какой-то свой трек или альбом, уже понимаешь, насколько он конкурсный. Каждая победа воспринимается, как в первый раз», - заявил он.
Ранее Мирошниченко, который также является членом жюри премии «Грэмми», рассказал «Радиоточке НСН», что в этом году угадал победителей многих номинаций. Среди прочего он отдал свой голос за Бейонсе, The Beatles и Сабрину Карпентер.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотники ВСУ нанесли удар по Шебекино
- Правительство Белоруссии объявило о сложении полномочий
- Финский МИД опубликовал инструкции о наборе добровольцев для Украины
- Телеведущая Алла Довлатова пожаловалась на охрану «Алых парусов» после взрыва
- «Безусловно, состоится»: В РФС подтвердили матч сборной России с Парагваем
- Теона Дольникова вошла в команду певицы Патрисии Каас во французском «Голосе»
- Потери ВСУ в Курской области составили более 56 980 военнослужащих
- Евросоюз выделил Польше сто миллионов евро на «защиту от России»
- Мэр Горловки подтвердил смерть Армена Саркисяна
- Семейство из 10 минипигов спасли из горящей квартиры в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru