«Репетиция «Грэмми»!»: Гитарист Мирошниченко получил премию World Entertainment Awards

«В номинациях World Entertainment Awards, как правило, представлены те же, кто участвует в «Грэмми». Эта премия как бы предсказывает, что будет буквально за день-два до «Грэмми». Это также попытка показать ситуацию вне контекста борьбы менеджеров лейблов, которая происходит в мире музыки. Мне удалось взять сразу две номинации. Приятно, что несмотря на политический фон, музыка вне политики, то, что я делаю, оценивают по достоинству. У меня уже более 50 побед и номинаций в престижных музыкальных конкурсах Европы и США. Первый успех был в 2009 году, когда стал победителем Independent Music Awards. За это время накоплен опыт. Подавая какой-то свой трек или альбом, уже понимаешь, насколько он конкурсный. Каждая победа воспринимается, как в первый раз», - заявил он.

Ранее Мирошниченко, который также является членом жюри премии «Грэмми», рассказал «Радиоточке НСН», что в этом году угадал победителей многих номинаций. Среди прочего он отдал свой голос за Бейонсе, The Beatles и Сабрину Карпентер.

