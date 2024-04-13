Экс-менеджер Guns N’ Roses назвал Джонни Деппа «худшим гитаристом в своей жизни»

Бывший менеджер Mötley Crüe и Guns N’ Roses Том Зуто назвал известного актера и музыканта Джонни Деппа худшим гитаристом из тех, кого он когда‑либо видел. Об этом он рассказал на подкасте X5.

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Зуто вспоминает, как когда-то встречался с группой Rock City Angels, в составе которой играл Депп. Тогда Депп дважды приходил к Зуто на прослушивание, но менеджер видел, что тот не станет рок-звездой. Менеджер посетил концерт группы, которая показалась ему ужасной, но он обратил внимание на харизму гитариста Деппа. Тогда Зуто обратился к менеджеру коллектива и посоветовал устроить Деппа на телевидение или в кино.

Спустя 10 лет Зуто вновь увидел уже Деппа с гитарой в руках. Тогда он стал уже известным киноактером. Зуто заметил, что кинозвезда стал играть на гитаре заметно лучше.

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