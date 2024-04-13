Экс-менеджер Guns N’ Roses назвал Джонни Деппа «худшим гитаристом в своей жизни»

Зуто вспоминает, как когда-то встречался с группой Rock City Angels, в составе которой играл Депп. Тогда Депп дважды приходил к Зуто на прослушивание, но менеджер видел, что тот не станет рок-звездой. Менеджер посетил концерт группы, которая показалась ему ужасной, но он обратил внимание на харизму гитариста Деппа. Тогда Зуто обратился к менеджеру коллектива и посоветовал устроить Деппа на телевидение или в кино.

Спустя 10 лет Зуто вновь увидел уже Деппа с гитарой в руках. Тогда он стал уже известным киноактером. Зуто заметил, что кинозвезда стал играть на гитаре заметно лучше.

Ранее лидер группы «Оптимальный вариант» Олег Чилап, являющийся также историком творчества The Beatles, рассказал «Радиоточке НСН», что величайшим рок-н-ролльным музыкантом является Чак Берри, а не Элвис Пресли.

