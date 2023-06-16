Басист Guns N' Roses Маккаган анонсировал третий сольный альбом

Участник американской рок-группы Guns N' Roses Дафф Маккаган планирует выпустить третий сольный альбом. На своем официальном канале на YouTube музыкант представил заглавную песню с будущей пластинки.

Запланированный на август рок-фестиваль «Музыка свободы» перенесли на следующий год

Релиз состоится 20 октября. В альбом вошли 11 композицией.

В записи пластинки участвовали Игги Поп, гитарист Guns N' Roses Слэш и фронтмен гранж-группы Alice in Chains Джерри Кантрелл.

Первый сольный альбом Маккагана «Believe in Me» вышел в 1993 году. Релиз второй пластинки «Tenderness» состоялся спустя 16 лет.

В отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело о сексуальных домогательствах. С обвинениями выступили более десяти женщин, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/Guns N’ Roses
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