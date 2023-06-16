Басист Guns N' Roses Маккаган анонсировал третий сольный альбом
Участник американской рок-группы Guns N' Roses Дафф Маккаган планирует выпустить третий сольный альбом. На своем официальном канале на YouTube музыкант представил заглавную песню с будущей пластинки.
Релиз состоится 20 октября. В альбом вошли 11 композицией.
В записи пластинки участвовали Игги Поп, гитарист Guns N' Roses Слэш и фронтмен гранж-группы Alice in Chains Джерри Кантрелл.
Первый сольный альбом Маккагана «Believe in Me» вышел в 1993 году. Релиз второй пластинки «Tenderness» состоялся спустя 16 лет.
В отношении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело о сексуальных домогательствах. С обвинениями выступили более десяти женщин, передает «Радиоточка НСН».
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