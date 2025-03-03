«Это гимн любви!»: Найк Борзов о коллаборации с polnalyubvi и новой рок-волне

Он также рассказал о своих планах на весну и лето.

«Сейчас у меня планируется концерт в Москве 20 марта, потом я буду выступать по разным другим городам, начнутся фестивали. Так будет все лето. А потом в ноябре будет большой концерт в Москве и в Питере в начале декабря. Так что всех приглашаю, потому что осень это примерно то же самое, что весна, но только еще круче», - заключил собеседник НСН.

Продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин ранее назвал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» одним из трендов 2024 года в рок-музыке «корневое звучание», отметив в этой связи группы polnalyubvi, TMNV и Syberia.

