«Это гимн любви!»: Найк Борзов о коллаборации с polnalyubvi и новой рок-волне
Сейчас идет новая волна живой рок-музыки, сказал в эфире НСН Найк Борзов, назвав первым эшелоном The Hatters и polnalyubvi, и похвалив «Серферов Черной дыры» с «Деревянными китами».
Рок-музыкант Найк Борзов в интервью НСН рассказал об истории создания совместного трека с polnalyubvi и коллаборациях с другими представителями новой волны рок-музыки.
В конце февраля состоялась премьера трека под названием «Станция "Любовь"» в исполнении Найка Борзова и polnalyubvi (настоящее имя – Марина Демещенко). Эта песня успешно продвигается в чартах, Найк назвал ее «гимном любви» 2025 года.
«Эта история зародилась несколько лет назад, когда мы выступали на фестивале с polnalyubvi на одной сцене. Мы решили сделать совместный трек, несколько лет эта идея зрела, а в прошлом году у Марины появилась песня. Она написала музыку и часть слов, и прислала мне. Мне очень понравились мелодия и смысл, я дописал свою часть слов, а потом спел свои два куплета. В конце прошлого года мы закончили работу над песней, потом было сведение, и я доволен результатом. Получилась очень романтичная, милая, очень весенняя, светлая песня. Это такой гимн любви этого года», – подчеркнул музыкант.
По его словам, polnalyubvi и The Hatters входят в первый эшелон новой волны рок-музыки, которая вышла за рамки жанра.
«Сейчас очень много разных направлений в рок-музыке. Не только инди-рок или просто рок-н-ролл, появилось много групп в том же психоделическом роке. Например, очень неплохая группа "Серферы Черной дыры" (Black Hole Surfers), очень хорошая группа "Деревянные киты" из Мурманска. Ну а The Hatters и polnalyubvi – это первый эшелон. При этом polnalyubvi сложно назвать рок-музыкой. Это у нее сейчас новый альбом будет рок-альбомом, а до этого она пела очень атмосферные, больше сказочные песни. Еще мне очень нравится Тося Чайкина, у нее и рок-песни есть, и поп, и электроника разного рода, то есть она стилистически более свободна. Есть интересные группы и исполнители, сейчас идет большой подъем у живой рок-музыки. Что касается живого совместного исполнения, летом много фестивалей и, вполне возможно, мы споем вместе не только с polnalyubvi, но и с The Hatters, и с другими исполнителями, с которыми я записывал совместные треки в прошлом году», - пообещал Найк.
Он также рассказал о своих планах на весну и лето.
«Сейчас у меня планируется концерт в Москве 20 марта, потом я буду выступать по разным другим городам, начнутся фестивали. Так будет все лето. А потом в ноябре будет большой концерт в Москве и в Питере в начале декабря. Так что всех приглашаю, потому что осень это примерно то же самое, что весна, но только еще круче», - заключил собеседник НСН.
Продюсер музыкального фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин ранее назвал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» одним из трендов 2024 года в рок-музыке «корневое звучание», отметив в этой связи группы polnalyubvi, TMNV и Syberia.
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