«Пятикратный рост популярности!»: Продюсер Татьяна Тур похвалила российские музыкальные стриминги

Продюсер Татьяна Тур заявила НСН, что благодаря активному развитию отечественных площадок, цифровое продвижение артистов стало более прозрачным и предсказуемым.

Сейчас в России нет западных площадок, артисту позволяют раскрутиться отечественные стриминговые сервисы, рассказала корреспонденту НСН основатель и генеральный директор продюсерского центра Sound Media, генеральный продюсер Gutseriev Media и Live Arena Татьяна Тур.

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«Я вообще не представляю, как мы жили без таких больших стриминговых сервисов, как Яндекс.Музыка, ВК, «Звук» и так далее. Я очень рада тому, что на рынок российского шоу-бизнеса вышли сильные игроки. Сейчас у нас нет западных площадок. То, что сделали за последние два с половиной года те же самые Яндекс и ВК, вызывает удивление и восхищение. Продвижение на таких площадках дает артисту пятикратный рост популярности. Здесь формула: важен формат выпускающегося материала и частота. Если эти два правила сохраняются, то артист очень быстро наберет аудиторию, потому что попадает в плейлисты. Это гениально, просто гениально! Стало проще работать, потому что понимаешь, на что ориентируешься, как можешь взаимодействовать с этими площадками, выстраивать отношения. Открытость и лояльность к артистам не нуждаются в ежедневном формате коммуникации. Сейчас более прозрачное и предсказуемое цифровое продвижение, чем раньше», - сказала продюсер в кулуарах премии TOP HIT.

Ранее Тур рассказала НСН, что российский шоу-бизнес требует новых громких артистов.

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ФОТО: РИА Новости
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