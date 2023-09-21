Газманов призвал запретить знаменитостям хвастаться богатством
Народный артист России Олег Газманов в интервью YouTube-каналу «Историс - Откройте, Давид!» заявил, что российские знаменитости должны перестать хвастаться богатством.
Он указал, что в Китае уже «запретили артистам кичиться своим богатством» и это, по его мнению, «хороший момент».
Газманов отметил, что он человек «не бедный», однако никогда не демонстрировал в клипах Ferrari и кучу долларов.
«Так куда мы идём, наконец? Какое мы общество? Что мы хотим сделать? Кого мы должны воспитать, чтобы они это общество наше сохранили?» - задался вопросами скромный артист.
Ранее в феврале 2023 года на митинге-концерте ко Дню защитника Отечества в «Лужниках» Газманов выступил в куртке Prada за 340 тысяч рублей. При этом он заклеил логотип, чтобы не привлекать внимания к дорогой одежде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru