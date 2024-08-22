Газманов, SHAMAN и другие снялись в клипе «Любэ»
Российский музыкальный коллектив «Любэ» выпустил клип на песню «За тебя, Родина-мать», сообщают «Известия».
Композиция была написана в 2015 году и стала титульной в одноименном альбоме, который приурочен к 25-летию группы. Релиз видео состоялся 22 августа. В записи также приняли участие исполнители Александр Маршал, Олег Газманов, SHAMAN, группа «Корни», Александр Ф. Скляр, Виктория Дайнеко и другие.
Видеорядом стали знаменитые пейзажи России, моменты спортивных побед отечественных спортсменов и достопримечательности страны.
Ранее был назван размер гонорара «Любэ» за выступление на патриотическом фестивале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru