Газманов, SHAMAN и другие снялись в клипе «Любэ»

Композиция была написана в 2015 году и стала титульной в одноименном альбоме, который приурочен к 25-летию группы. Релиз видео состоялся 22 августа. В записи также приняли участие исполнители Александр Маршал, Олег Газманов, SHAMAN, группа «Корни», Александр Ф. Скляр, Виктория Дайнеко и другие.

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