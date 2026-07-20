Путин наградил Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

В документе говорится, что певец был удостоен награды «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Кроме того, президент наградил бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова медалью «За труды в культуре и искусстве».

Ранее Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

