Путин наградил Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Народный артист РФ Олег Газманов был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Как пишет RT, указ подписал российский лидер Владимир Путин.
В документе говорится, что певец был удостоен награды «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Кроме того, президент наградил бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова медалью «За труды в культуре и искусстве».
Ранее Путин присвоил звание народного артиста России актеру Владимиру Конкину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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