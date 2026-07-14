Газманов назвал ужасными новые патриотические песни

В части современных патриотических песен совершенно отсутствует искренность. Как сообщает NEWS.ru, об этом заявил народный артист РФ Олег Газманов.

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По его словам, патриотическая песня - это не только повторение слов о России и победе. В таком произведении должно продвигаться всё то, что идёт на пользу стране.

Певец указал, что слушая такие песни, воины должны понимать, «что вся музыкальная медиасфера тоже на них работает».

«Я этого, к сожалению, не вижу. И это ужасно, я считаю, это неправильно», - заключил он.

Ранее Газманов заявил «Радиоточке НСН», что популярность артистов прошлых лет у молодёжи связана с отсутствием новых ярких мелодий.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
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