Галанин заявил о «правде» в позиции Шевчука

При этом он объяснил, что чувствует в связи с отъездом из страны лидера «Машины времени».

«Это не та боль, когда ты смотришь на всякие новости с фронта. Это не то, чтобы боль, а немного раздражение, немного недоумение. Пусть делает все, что хочет, он аксакал (…) Андрею Вадимовичу виднее, как высказывать свое мнение, пожалуйста. Я просто думаю, почему человек, уехав куда-то, не получает там счастья. Это для меня загадка», - добавил музыкант.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук ранее рассказывал НСН о работе над новым альбомом в отсутствие концертов.

