Галанин заявил о «правде» в позиции Шевчука
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал о своем отношении к сегодняшним позициям Юрия Шевчука и Андрея Макаревича, признанного в России иноагентом.
«Самое главное, что Юра Шевчук здесь, это для меня очень важно, значит он понимает, что все в нас самих. Мы должны, конечно, помнить о врагах но, чтобы не поддаться на всю эту красоту и песни сирен, надо с самим собой разбираться. К сожалению, мы с ним последний раз встречались в ковидные времена, а сейчас не встречались. Я боюсь, мы, может быть, молчали бы, не стали бы особо общаться. В его позиции есть правда, я не согласен только с одним: надо всегда выбирать какие-то выражения. Ты же должен понимать, что тебя слышат люди, и я вспоминаю сразу Макара», - сказал Галанин в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».
При этом он объяснил, что чувствует в связи с отъездом из страны лидера «Машины времени».
«Это не та боль, когда ты смотришь на всякие новости с фронта. Это не то, чтобы боль, а немного раздражение, немного недоумение. Пусть делает все, что хочет, он аксакал (…) Андрею Вадимовичу виднее, как высказывать свое мнение, пожалуйста. Я просто думаю, почему человек, уехав куда-то, не получает там счастья. Это для меня загадка», - добавил музыкант.
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук ранее рассказывал НСН о работе над новым альбомом в отсутствие концертов.
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