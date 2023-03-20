Галанин заявил о «правде» в позиции Шевчука

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин рассказал о своем отношении к сегодняшним позициям Юрия Шевчука и Андрея Макаревича, признанного в России иноагентом.

«Самое главное, что Юра Шевчук здесь, это для меня очень важно, значит он понимает, что все в нас самих. Мы должны, конечно, помнить о врагах но, чтобы не поддаться на всю эту красоту и песни сирен, надо с самим собой разбираться. К сожалению, мы с ним последний раз встречались в ковидные времена, а сейчас не встречались. Я боюсь, мы, может быть, молчали бы, не стали бы особо общаться. В его позиции есть правда, я не согласен только с одним: надо всегда выбирать какие-то выражения. Ты же должен понимать, что тебя слышат люди, и я вспоминаю сразу Макара», - сказал Галанин в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

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При этом он объяснил, что чувствует в связи с отъездом из страны лидера «Машины времени».

«Это не та боль, когда ты смотришь на всякие новости с фронта. Это не то, чтобы боль, а немного раздражение, немного недоумение. Пусть делает все, что хочет, он аксакал (…) Андрею Вадимовичу виднее, как высказывать свое мнение, пожалуйста. Я просто думаю, почему человек, уехав куда-то, не получает там счастья. Это для меня загадка», - добавил музыкант.

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук ранее рассказывал НСН о работе над новым альбомом в отсутствие концертов.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Андрей МакаревичЮрий ШевчукСергей Галанин

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