Музыкант «Пикника» пообещал покрасить забор на улице своего имени в Липецкой области

Деревня Синявка Липецкой области после юбилейного фестиваля «Нашествие-2019» переименовала три своих улицы в честь известных российских рок-музыкантов. Большой Сукачевский переулок назван в честь Гарика Сукачева, Малый Галанинский переулок – Сергея Галанина, улица Марата Корчемного получила имя бас-гитариста и бэк-вокалиста рок-группы «Пикник» Марата Корчемного.

В деревню Синявка Марата Корчемного пока не приглашали, рассказал музыкант в эфире НСН. Однако он сам намерен отправиться в Липецкую область, на свою родину, чтобы сделать ответный шаг.

«Придется поехать туда, дерево посадить, забор какой-нибудь покрасить», – заявил Корчемный.