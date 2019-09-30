Музыкант «Пикника» пообещал покрасить забор на улице своего имени в Липецкой области

30 сентября 201920:39
Ольга Дворянова

Марат Корчемный рассказал НСН, чем готов отплатить деревне Синявка за название улицы его именем. 

Деревня Синявка Липецкой области после юбилейного фестиваля «Нашествие-2019» переименовала три своих улицы в честь известных российских рок-музыкантов. Большой Сукачевский переулок назван в честь Гарика Сукачева, Малый Галанинский переулок – Сергея Галанина, улица Марата Корчемного получила имя бас-гитариста и бэк-вокалиста рок-группы «Пикник» Марата Корчемного.

В деревню Синявка Марата Корчемного пока не приглашали, рассказал музыкант в эфире НСН. Однако он сам намерен отправиться в Липецкую область, на свою родину, чтобы сделать ответный шаг.

«Придется поехать туда, дерево посадить, забор какой-нибудь покрасить», – заявил Корчемный.

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Впрочем, к появлению в топонимике деревни улицы своего имени музыкант «Пикника» призвал поклонников относиться без лишней серьезности.

«Я к этому отношусь с юмором. С какой стороны к этому вопросу не подходи, эта история вызывает у меня улыбку. Не надо к этому относиться серьезно. Причиной этой истории был Сукачев и Галанин, а я в эту компанию попал, скорее всего, потому что неподалеку там родился – в Липецке. Мне приятно быть в компании таких хороших людей», – отметил Марат Корчемный.

В решении Совета депутатов сельского поселения Бутырский сельсовет Задонского муниципального района Липецкой области, которое имеется с распоряжении НСН, сообщается, что ранее улица Марата Корчемного называлась Крымская. Большой Сукачевский переулок был улицей Карельской, а Малый Галанинский переулок – улицей Елецкой.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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