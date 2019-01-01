Галанин: «Буду учиться у сольных исполнителей!»
Вокалист группы "СерьГа" рассказал о своём опыте сольных выступлении и об отношении к этому.
Вокалист группы «СерьГа» Сергей Галанин первый раз за свои 13 "Нашествий" был освобождённым вокалистом и в рамках пресс-конференции НСН рассказал о своём отношении к сольным выступлениям.
«Мы уже так делали на одном из юбилейных концертов в Москве 1 июня. Не вижу в этом никакого своего подвига, но теперь труднее стоять с гитарой. Единственное, нужно научиться работать с наушниками и аппаратурой, но будем стараться. Кстати, я порадовался, что нас сократили: 6 песен на "нервяке" - то, что надо, если бы было больше, я бы одну песню уже подошёл к стоечке и покачался как одинокий клён, чтобы немножко передохнуть. Я вообще удивляюсь всем тем, кто выступает с сольными концертами, я фан этих людей, буду у них учиться», - заявил он.
Ранее Сергей Галанин давал большое интервью, в рамках которого поделился своим отношением к "Нашествию".
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