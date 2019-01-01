Галанин: «Буду учиться у сольных исполнителей!»

«Мы уже так делали на одном из юбилейных концертов в Москве 1 июня. Не вижу в этом никакого своего подвига, но теперь труднее стоять с гитарой. Единственное, нужно научиться работать с наушниками и аппаратурой, но будем стараться. Кстати, я порадовался, что нас сократили: 6 песен на "нервяке" - то, что надо, если бы было больше, я бы одну песню уже подошёл к стоечке и покачался как одинокий клён, чтобы немножко передохнуть. Я вообще удивляюсь всем тем, кто выступает с сольными концертами, я фан этих людей, буду у них учиться», - заявил он.



Ранее Сергей Галанин давал большое интервью, в рамках которого поделился своим отношением к "Нашествию".