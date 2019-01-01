Группа «СерьГа» 13 раз выступила на «Нашествии»

Пресс-конференция лидера группы «СерьГа» Сергея Галанина проходит в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ».

«У группы «СерьГа» состоялось тринадцатое выступление на "Нашествии"! Ребята, я только сейчас это понял, тринадцатое!!!» - воскликнул он.

По словам артиста, каждый год на фестивале помимо проверенных временем хитов, группа «СерьГа» играет новинки. Такая практика уже стала традиционной. В этот раз, к его сожалению, на новую песню не хватило времени из-за слегка «поехавшего» графика выступлений.

«Мы всегда играем одну новую песню на концертах. В этот раз у меня была задача, мы отрепетировали одну песню, но в конце-концов я, наверное, догадался, что наше выступление немного подрежут, такое бывает, когда выступает много групп. А если я что-то исключу, например, песню "А что нам надо", это будет как-то неправильно по отношению к зрителю. Поэтому не получилось в этот раз. Мы подготовили, но не стали играть. Но Бог с ними, с новыми песнями, у них все еще впереди», - рассмеялся он.

Фестиваль «Нашествие» в этом году проходит с 18 по 21 июля на своей постоянной площадке в Большом Завидове Тверской области. Всего на «Главной сцене», сценах «НАШЕ 2.0» и «УЛЬТРА» выступят в течение 4-х дней более 130 коллективов.

