На митинг против концерта Rammstein в Вене вышли сотни человек

Митинги начались в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Участники акции протеста заявили, что не хотят видеть на сцене лидера коллектива Тилля Линдеманна.

Порядок на мероприятии обеспечивает полиция. Инцидентов не зафиксировано.

Жительница Австрии ранее обвинила Линдеманна в насилии. Петицию с просьбой отменить концерт группы в Вене поддержали 17 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

