На митинг против концерта Rammstein в Вене вышли сотни человек
26 июля 202320:45
На демонстрацию против концерта рок-группы Rammstein в Вене вышли несколько сотен человек, сообщила в среду газета Krone.
Митинги начались в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Участники акции протеста заявили, что не хотят видеть на сцене лидера коллектива Тилля Линдеманна.
Порядок на мероприятии обеспечивает полиция. Инцидентов не зафиксировано.
Жительница Австрии ранее обвинила Линдеманна в насилии. Петицию с просьбой отменить концерт группы в Вене поддержали 17 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru