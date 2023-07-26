На митинг против концерта Rammstein в Вене вышли сотни человек

На демонстрацию против концерта рок-группы Rammstein в Вене вышли несколько сотен человек, сообщила в среду газета Krone.

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Митинги начались в 17:00 по местному времени (18:00 мск). Участники акции протеста заявили, что не хотят видеть на сцене лидера коллектива Тилля Линдеманна.

Порядок на мероприятии обеспечивает полиция. Инцидентов не зафиксировано.

Жительница Австрии ранее обвинила Линдеманна в насилии. Петицию с просьбой отменить концерт группы в Вене поддержали 17 тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальное сообщество Rammstein в Facebook
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