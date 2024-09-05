«Формат из прошлого века»: Пригожин усомнился в успехе «Фабрики звезд» для авторов

«Уже кто только не запускал “Фабрику звезд”. Она потеряла тот лоск, который у нее когда-то был. Надо создавать новый формат. Думаю, то, что есть сейчас — это прошлый век. Сегодня существуют новые технологии, форматы, даже не нужно телевидение. Ну покажут по телевизору автора — а что дальше? Ему нужен стриминг, ему нужны хиты. Многим исполнителям сегодня и продюсеры не нужны. Единственное — сегодня не хватает маркетингового плана, но это повсеместная проблема. А телевидение уже не так привлекательно, как раньше, многие его даже не смотрят. Может быть, оно наберет популярность с постепенным уходом YouTUBE», — сказал продюсер.

Усомнился в успехе новой «Фабрики звезд» и певец и композитор Юрий Лоза. По его мнению, сегодня предпочитают перепевать старые хиты, а не сочинять новые.

«Надо создать программу по поиску авторов. Сейчас пришло время каверов, никто не хочет ничего сочинять, потому что авторы убраны ниже плинтуса, они не получают свою минуту славы. Новая “Фабрика звезд” не даст ни новых хитов (как и все предыдущие “Фабрики”), ни новых музыкальных продюсеров, ни новых исполнителей», — подытожил он.

Ранее певец Андрей Губин заявил, что написал не менее ста новых песен.

