Андрей Губин заявил, что написал более 100 новых песен
Певец Андрей Губин в интервью Telegram-каналу Mash заявил, что у него накопилось нового материала на 10 альбомов.
Он отметил, что написал не менее 100 новых песен, и намерен выпускать их «одну за одной», как только позволит здоровье.
Также Губин отметил, что вырос как автор и качество его работ стало лучше «процентов на 50».
Музыкант добавил, что на сцену возвращаться пока не намерен из-за проблем со здоровьем, однако он уверен, что рано или поздно это всё же произойдёт.
Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Губин вряд ли вернется к активной творческой деятельности, так как продолжает страдать от недуга и всё хуже себя чувствует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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