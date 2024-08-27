Андрей Губин заявил, что написал более 100 новых песен

Он отметил, что написал не менее 100 новых песен, и намерен выпускать их «одну за одной», как только позволит здоровье.

Также Губин отметил, что вырос как автор и качество его работ стало лучше «процентов на 50».

Музыкант добавил, что на сцену возвращаться пока не намерен из-за проблем со здоровьем, однако он уверен, что рано или поздно это всё же произойдёт.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Губин вряд ли вернется к активной творческой деятельности, так как продолжает страдать от недуга и всё хуже себя чувствует, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».