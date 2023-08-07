ФК «Зенит» выпустил клип на неофициальный гимн команды от группы «Король и Шут»

В пресс-службе питерского клуба рассказали, что в ролике снялись актёры Константин Плотников и Влад Коноплев, которые сыграли сыгравшие Михаила Горшенева и Андрея Князева в сериале «Король и Шут».

«Видеоролик является данью памяти уроженцу Ленинградской области и одному из двух основателей главного панк-рок коллектива России 1990-х — 2000-х, Михаилу Горшеневу, которому 7 августа 2023-го исполнилось бы 50 лет», - отметили в «Зените».

В клубе добавили, что кроме постановочных съёмок в ролике «Мы верим в Зенит» имеются архивные кадры чемпионских празднований сине-бело-голубых.

Ранее «Зенит» потерпел поражение в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» со счётом 2:3, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».