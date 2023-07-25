Московская выставка «Панк-культура. Король и Шут» приедет в Санкт-Петербург

Стартовавшая в марте в Москве выставка «Панк-культура. Король и Шут» в ноябре 2023 года будет представлена на родине группы «Король и Шут» в Санкт-Петербурге в общественном пространстве «Севкабель Порт».

Специально для Северной столицы экспозиция будет дополнена уникальными объектами, которые связаны как с группой, так и с историей панк-движения в Ленинграде.

Директор по контенту и развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили отметил, что посетители выставки в Москве приезжали из разных городов России и специально для этого «искали свои панковские куртки, специально собирали панк-образы, даже ставили ирокезы».

Продюсер выставки, управляющий партнер Planet9 Александр Кармаев в свою очередь указал, что решение привезти выставку в Санкт-Петербург организаторы руководствовались двумя факторами, а именно высоким интересом к теме панк-культуры и истории группы «Король и Шут», а также желанием «сделать по сути пересборку выставки».

«Мы хотим сделать выставку в Петербурге такой, чтобы она была интересна тем нашим зрителям, которые её уже видели в Москве, то есть она должна отличаться от первого сезона. Получится это или нет, узнаем осенью в Петербурге», - заключил он.

