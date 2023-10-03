Филипп Киркоров заявил, что Анна Asti является артистом номер один в России

Ранее сообщалось, что лучшими певицами россияне признали Полину Гагарину (19% опрошенных), Ларису Долину (11%) и Anna Asti (6%). Это следует из данных ВЦИОМ. Среди певцов топ вошли SHAMAN, Олег Газманов и Николай Басков.

Ранее депутат Мосгордумы Сергей Митрохин рассказал «Радиоточке НСН» о подробностях ситуации с певцом Филиппом Киркоровым, которого обвиняют в незаконном строительстве на крыше жилого дома на Арбате.

