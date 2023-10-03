Филипп Киркоров заявил, что Анна Asti является артистом номер один в России

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров назвал артистку Анну Asti артистом номер один на российской сцене, передает «Комсомольская правда».

Он отметил, что считает певицу настоящей царицей. Также Киркоров признался, что одним из первых услышал новый альбом артистки.

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Ранее сообщалось, что лучшими певицами россияне признали Полину Гагарину (19% опрошенных), Ларису Долину (11%) и Anna Asti (6%). Это следует из данных ВЦИОМ. Среди певцов топ вошли SHAMAN, Олег Газманов и Николай Басков.

Ранее депутат Мосгордумы Сергей Митрохин рассказал «Радиоточке НСН» о подробностях ситуации с певцом Филиппом Киркоровым, которого обвиняют в незаконном строительстве на крыше жилого дома на Арбате.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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