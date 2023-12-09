Киркоров обвинил Галкина в жесткой травле
Народный артист РФ Филипп Киркоров в интервью адвокату Александру Добровинскому на YouTube заявил, что юморист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) постоянно оскорбляет его на своих концертах.
Певец напомнил, что ранее заступился за народную артистку СССР Аллу Пугачёву и её нынешнего супруга. Однако Галкин продолжает высмеивать его на своих зарубежных концертах.
«Я получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента. И не ожидал, что после этого всего, что Максим будет ездить и оскорблять меня», - отметил Киркоров.
По словам исполнителя, за границей аудитория у Галкина существенно меньше, чем в России, и чтобы привлечь к себе интерес он высмеивает российских знаменитостей.
Ранее Киркоров за 700 тысяч рублей купил на благотворительном аукционе картину «Примадонна», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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