Киркоров обвинил Галкина в жесткой травле

Певец напомнил, что ранее заступился за народную артистку СССР Аллу Пугачёву и её нынешнего супруга. Однако Галкин продолжает высмеивать его на своих зарубежных концертах.

«Я получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента. И не ожидал, что после этого всего, что Максим будет ездить и оскорблять меня», - отметил Киркоров.

По словам исполнителя, за границей аудитория у Галкина существенно меньше, чем в России, и чтобы привлечь к себе интерес он высмеивает российских знаменитостей.

Ранее Киркоров за 700 тысяч рублей купил на благотворительном аукционе картину «Примадонна», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

