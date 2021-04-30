«Фестиваль – это люди!» Линда позвала всех на «Нашествие»

Линда в интервью НСН назвала «Нашествие» символом объединения сотни музыкантов и слушателей. 

Певица Линда в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" выразила надежду на то, что «Нашествие» возвращается с новой энергией.

«Поздравляю всех с «Нашествием»! Хочется верить, что «Нашествие» возвращается с новой энергией, мощью и осознанием ценности и хрупкости нашего мира», – сказала она.

Артистка добавила, что место проведения «Главного приключения года» не так важно, как его участники.

«Фестиваль это не место, это – люди, которые его делают, это аудитория и участники. А новое место открывает новые горизонты, предполагает реконструкции, расширяет и привлекает новых людей, появляется новый взгляд. А значит, вдохновение и желание у нас – музыкантов говорить музыкой», - отметила Линда.
По словам певицы, проведение фестиваля в этом году будет подтверждением того, что жизнь возвращается в привычное русло.

««Нашествие»- символ объединения сотни разных музыкантов и слушателей. Мы вместе, мы справляемся», - резюмировала артистка.

Ранее лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина пожелала жителям Серпухова стойкости и пообещала вести себя хорошо.

«Нашествие» в 2021 году состоится в Серпухове с 30 июля по 1 августа.

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