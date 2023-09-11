Нейросети против музыкантов: «Русский рок продержится еще 10 лет!»

РАДИО: "РУССКИЙ РОК ПРОДЕРЖИТСЯ ЕЩЕ 10 ЛЕТ"

Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков уверен, что нейросети никогда не заменят ни русский рок, ни утреннее шоу «Подъемники».

«Конечно, за искусственным интеллектом будущее, но это будет нескоро. При этом нашу музыку, артистов формата "Нашего радио" никакой искусственный интеллект не сможет повторить, нейросети не заменят русский рок. Что касается ИИ вместо шоу «Подъемники», ну какой искусственный интеллект заменит смех Бона? (ведущего программы Александра Бона – прим. НСН)», - заявил НСН Паньков.

При этом он допустил, что через десять лет нейросети нас «удивят», но как минимум это время русский рок продержится без всяких виртуальных альтернатив:

«В Америке есть уже целые радиостанции, на которых ведущих заменил искусственный интеллект, но кроме новостей и мимолетного внимания больше это слушать невозможно. До России это тоже уже дошло. В плане текстов и картинок ИИ уже совершил большой прорыв. Он будет учиться и развиваться, и лет через десять нас всех удивит, но пока это все модные эксперименты, не более того», - считает программный директор «НАШЕго Радио».

Любопытно, что конкуренты "НАШЕго Радио" считают иначе: накануне управляющий директор холдинга «Русская медиагруппа» Дмитрий Медников сообщил РБК, что РМГ планирует запустить «цифровое радио с азиатской музыкой», где будут играть в том числе и виртуальные исполнители, так называемые вокалоиды.