Нейросети против музыкантов: «Русский рок продержится еще 10 лет!»
Радиостанции РМГ и телеканалы «Газпром-Медиа» готовы сделать ставку на нейросети, а "НАШЕ Радио" не верит, что искусственный интеллект заменит русский рок...
На фоне забастовки голливудских актеров, обеспокоенных планами продюсеров заменить их на искусственный интеллект, в России открыли первый нейропродакшн. Кроме того, отечественные радиохолдинги готовы экспериментировать с азиатской музыкой в стиле популярного среди молодежи К-попа, часть которой делают так называемые вокалоиды. Эксперты индустрии объяснили НСН, чем это грозит актерам, музыкантам и ведущим.
РАДИО: "РУССКИЙ РОК ПРОДЕРЖИТСЯ ЕЩЕ 10 ЛЕТ"
Программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков уверен, что нейросети никогда не заменят ни русский рок, ни утреннее шоу «Подъемники».
«Конечно, за искусственным интеллектом будущее, но это будет нескоро. При этом нашу музыку, артистов формата "Нашего радио" никакой искусственный интеллект не сможет повторить, нейросети не заменят русский рок. Что касается ИИ вместо шоу «Подъемники», ну какой искусственный интеллект заменит смех Бона? (ведущего программы Александра Бона – прим. НСН)», - заявил НСН Паньков.
При этом он допустил, что через десять лет нейросети нас «удивят», но как минимум это время русский рок продержится без всяких виртуальных альтернатив:
«В Америке есть уже целые радиостанции, на которых ведущих заменил искусственный интеллект, но кроме новостей и мимолетного внимания больше это слушать невозможно. До России это тоже уже дошло. В плане текстов и картинок ИИ уже совершил большой прорыв. Он будет учиться и развиваться, и лет через десять нас всех удивит, но пока это все модные эксперименты, не более того», - считает программный директор «НАШЕго Радио».
Любопытно, что конкуренты "НАШЕго Радио" считают иначе: накануне управляющий директор холдинга «Русская медиагруппа» Дмитрий Медников сообщил РБК, что РМГ планирует запустить «цифровое радио с азиатской музыкой», где будут играть в том числе и виртуальные исполнители, так называемые вокалоиды.
КИНО И ТВ: «МЕМАСИКИ И ГОЛЛИВУД»
Кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН объяснил, что именно нейросети причастны к беспрецедентной забастовке в Голливуде, превратившейся в войну актеров против продюсеров.
«Ситуация очень тревожная, мне мои друзья, которые работают в Голливуде, рассказывали о беспрецедентных случаях, когда продюсеры заказывают сценарий пилотной серии сериала, платят деньги, а потом загоняют написанный ими сценарий в нейросеть, которая пишет ещё двадцать серии. Забастовка актеров — это война, уже дошедшая до апогея, война с продюсерами, которые поверили в своё всесилие, в свою абсолютную безраздельную власть. Актеры боятся, что возьмут их образы, сгенерированные нейросетями, и будут без их разрешения использовать. Чем это может всё закончиться, трудно себе представить», - схватился за голову Шнейдеров, высказав мнение, что пока ИИ не настолько развит, чтобы полностью заменить актёров.
Тем не менее, ситуация в Голливуде не стала уроком для компании «Газпром-Медиа», объявившей 11 сентября о запуске «студии нейропродакшена». Там уже работают над анимационными проектами и виртуальными ведущими с помощью технологии AIGC (AI-Generated Content).
«AIGC — уже не просто хайп с веселыми картинками и видосиками, а большая трансформация медиа. Нейросети сейчас позволяют делать не только мемасики – они подхватывают и оптимизируют профессиональный производственный процесс. Вместе с мэйджорским и пользовательским контентом совсем скоро и вполне твердо встанет на ноги нейросетевой», - заявил в этой связи глава цифровой лаборатории холдинга Эдуард Маас.
ЛИТЕРАТУРА: «ФАНТАСТИКА И ОХОТНИК ЗА БИЗОНАМИ»
Если музыка и кино пока остаются отдаленной перспективой для экспансии ИИ, то литература уже подошла к началу новой эпохи. Так, в ходе конкурса авторов и чтецов фантастики «Проект особого значения» дебютировавшая на ней нейросеть вошла в число финалистов.
Писатель Денис Драгунский говорил НСН, что ему неважно, живой автор у книги или искусственный. Главное, чтобы сама книга была хорошей.
«Все, что происходит в мире технологий – это всегда новые вызовы, новые проблемы и разнообразие творческой жизни. Когда я читаю книгу, то на первых двух страницах я понимаю, нужно читать ее дальше или нет. Если книга интересная, то все равно, кто ее написал: нейросеть или живой автор. Некоторые люди говорят: я хочу читать книгу, которую написал настоящий охотник за бизонами или бывший заключенный… Это неправильный подход, речь идет о тексте, а не биографии автора. Существуют такие писатели, с которыми легко может конкурировать ИИ», - сказал Драгунский.
Ну а автор «Ночного дозора», писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сказал НСН, что ИИ сможет заменить писателей, но не сегодня.
«Творчество нейросети пока представляет из себя компиляцию из имеющихся приемов. Разумеется, мы можем дожить до момента, когда нейросети смогут генерировать какой-то оригинальный контент, но пока этого не происходит. Но не исключаю того, что нейросеть сможет выдавать определенный литературный продукт. Если она приобретет что-то сходное с разумом, тогда, возможно, она будет выдавать интересный, качественный литературный продукт. Если ИИ станет разумным, то он сможет заменить живого писателя», - заключил Лукьяненко.
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