«Сделал невероятное»: Лидер группы «Крематорий» о наследии Осборна

Армен Григорян рассказал НСН, что начинал увлечение рок-музыкой с творчества Оззи Осборна и группы Black Sabbath. 

Лидер и вокалист «Крематория» Армен Григорян в беседе с НСН подчеркнул, что Оззи Осборн сделал для мировой музыки невероятное, и это тот случай, когда талант намного важнее личных качеств артиста.

Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» в эти дни продолжается в кинопарке «Москино». Он продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Одной из первых на площадке выступила группа «Крематорий». Коллектив исполнил песню «Paranoid» Black Sabbath в память о ее лидере Оззи Осборне. Британский рок-музыкант скончался 22 июля 2025 года.

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«Творчество Осборна и Black Sabbath повлияло на мировую музыку и отразилось на российских группах. Это то, с чего я начинал. Знаете, иногда слушаете нечто и вас это поражает. Так было с The Beatles и Black Sabbath. Оззи Осборн сделал невероятное. Не важны его личные человеческие моменты, наркотики или что-то еще. Совершенно не важно, что происходит с человеком за сценой, кто и что о нем говорит. Болтать может каждый. То, что он делает, то музыкальное качество, которое он преподносит, это самое главное. Не ковыряйтесь в личном белье, будь это Оззи Осборн или любой, кто сделал что-то в музыке. Слушайте его творчество, будете получать удовольствие», - заявил Григорян после выступления.

Ранее бас-гитарист Николай Коршунов отметил отличную атмосферу фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» и порадовался тому, что подобных событий становится все больше, напоминает «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Ashley Landis
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