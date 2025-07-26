«Сделал невероятное»: Лидер группы «Крематорий» о наследии Осборна

«Творчество Осборна и Black Sabbath повлияло на мировую музыку и отразилось на российских группах. Это то, с чего я начинал. Знаете, иногда слушаете нечто и вас это поражает. Так было с The Beatles и Black Sabbath. Оззи Осборн сделал невероятное. Не важны его личные человеческие моменты, наркотики или что-то еще. Совершенно не важно, что происходит с человеком за сценой, кто и что о нем говорит. Болтать может каждый. То, что он делает, то музыкальное качество, которое он преподносит, это самое главное. Не ковыряйтесь в личном белье, будь это Оззи Осборн или любой, кто сделал что-то в музыке. Слушайте его творчество, будете получать удовольствие», - заявил Григорян после выступления.

Ранее бас-гитарист Николай Коршунов отметил отличную атмосферу фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» и порадовался тому, что подобных событий становится все больше, напоминает «Радиоточке НСН».

