Фанаты «Зенита» представили новую песню «Ленинграда»
Фанатское объединение болельщиков «Зенита» из Санкт-Петербурга «Ландскрона» представило новую песню группы «Ленинград» под названием «Фиеста».
Сергей Шнуров в этом треке, в частности, поет про снобизм жителей города на Неве и признается, что у него на лбу надпись «Made in Питер». При этом мата в новой композиции немного.
Ранее сообщалось, что Шнур и Инстасамка должны представить 8 ноября новый мини-альбом под названием «Зумеры и бумеры». Отрывки песен из этого альбома уже размещены в соцсетях Сергея Шнурова и Дарьи Зотеевой. В их числе треки «За деньги нет», «Хорошо» и «Русские, вперед!».
Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в этом дуэте Шнуров больше нуждается в Инстасамке, чем она в нем.
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