Фанаты «Зенита» представили новую песню «Ленинграда»

Ранее сообщалось, что Шнур и Инстасамка должны представить 8 ноября новый мини-альбом под названием «Зумеры и бумеры». Отрывки песен из этого альбома уже размещены в соцсетях Сергея Шнурова и Дарьи Зотеевой. В их числе треки «За деньги нет», «Хорошо» и «Русские, вперед!».

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в этом дуэте Шнуров больше нуждается в Инстасамке, чем она в нем.

