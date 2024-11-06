Фанаты «Зенита» представили новую песню «Ленинграда»

Фанатское объединение болельщиков «Зенита» из Санкт-Петербурга «Ландскрона» представило новую песню группы «Ленинград» под названием «Фиеста».

Сергей Шнуров в этом треке, в частности, поет про снобизм жителей города на Неве и признается, что у него на лбу надпись «Made in Питер». При этом мата в новой композиции немного.

«Клоуны Апокалипсиса!»: Шевчук прошелся по Шаману, а Шнуров шокировал новыми хитами

Ранее сообщалось, что Шнур и Инстасамка должны представить 8 ноября новый мини-альбом под названием «Зумеры и бумеры». Отрывки песен из этого альбома уже размещены в соцсетях Сергея Шнурова и Дарьи Зотеевой. В их числе треки «За деньги нет», «Хорошо» и «Русские, вперед!».

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в этом дуэте Шнуров больше нуждается в Инстасамке, чем она в нем.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ЗенитЛенинградСергей Шнуров

Горячие новости

Все новости

партнеры