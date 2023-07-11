Фадеев пригрозил Наргиз судом из-за прав на его песни
Российский продюсер Максим Фадеев пригрозил певице Наргиз Закировой судом из-за прав на его песни. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.
Певица нарушила авторские права в мае 2023 года, исполнив несколько старых песен на концерте в Казахстане. Тогда Фадеев направил иск в Бостандыкский районный суд города.
Продюсер отметил, что извинения Наргиз помогут ей избежать многомиллионных исков. Фадеев призвал певицу перестать критически высказываться о России.
Ранее стало известно, что Певица Наргиз продает в интернете права на свою песню за 123 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru