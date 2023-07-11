Фадеев пригрозил Наргиз судом из-за прав на его песни

Певица нарушила авторские права в мае 2023 года, исполнив несколько старых песен на концерте в Казахстане. Тогда Фадеев направил иск в Бостандыкский районный суд города.

Продюсер отметил, что извинения Наргиз помогут ей избежать многомиллионных исков. Фадеев призвал певицу перестать критически высказываться о России.

Ранее стало известно, что Певица Наргиз продает в интернете права на свою песню за 123 тысяч рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

