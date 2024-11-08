«Charli XCX и Taylor Swift»: Российский музыкант назвал фаворитов на премию Grammy
Явной фавориткой на премию Grammy стала Charli XCX со своим альбомом Brat, сказал НСН Константин Корсаков (Dean Korso).
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на главную музыкальную премию «Грэмми»-2025. На лучшую песню года претендуют восемь песен, среди них Taylor Swift, Beyoncé, Kendrick Lamar и другие поп-звезды.
Претендент на номинацию «Грэмми», российский музыкант, а также член жюри премии Константин Корсаков (Dean Korso) рассказал НСН, что его композиции не попали в список номинантов, при этом выделив ярких фаворитов.
«Мы попали в список претендентов, но не попали в список номинантов. Эта восьмерка - это артисты, номинированные в категории Song of the year, а всего в "Грэмми" 94 категории, мы участвовали в другой (Best New Age, Ambient, or Chant Album). Что касается основного списка, очень много где представлена Charli XCX с альбомом "Brat" или песнями из этого альбома. Я думаю, что она явная фаворитка на премию Grammy. Она представлена в Album of the year, Record of the year. К Beyoncé у меня отношение скептическое, потому что там, где они с Jay-Z появляются, они всех начинают расталкивать локтями. Думаю, это тот самый случай каких-то закулисных договоренностей, о которых мы не знаем. Billie Eilish с ее замечательным альбомом "Hit me hard and soft" хочется пожелать удачи, потому что это очень хорошая работа. Taylor Swift сейчас в супертренде. Что касается номинации Best new artist, я бы пожелал удачи Teddy Swims. Это действительно очень интересный артист, настоящее явление», — сказал музыкант.
Также собеседник НСН рассказал, какие еще участники премии его впечатлили.
«Hans Zimmer с саундтреком к “Дюне 2” тоже присутствует в номинациях, и это нормально. Диджей Zedd (он же Антон Заславский) присутствует в номинации Best dance/electronic album со своим очень хорошим альбомом "Telos" (здесь же и Charli xcx). Интересно и то, что в качестве Record of the year присутствует Beatles с песней, которую Джон Леннон написал еще в конце 1970-х и которая ждала своего часа, пока Пол Маккартни не принял решение ее закончить в прошлом году», — подытожил он.
Ранее российский эмбиент-музыкант Øneheart из Тамбовской области (Дмитрий Волынкин) рассказал, как создавался альбом, который стал претендентом на премию «Грэмми». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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