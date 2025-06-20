Отец Децла похвалил кавер «Три дня дождя» на песню «Письмо»
Группа «Три дня дождя» провела серьезную работу и подготовила отличный трек, рассказал НСН Александр Толмацкий.
Новый кавер станет бонусным треком для трибьют-альбома, а «Три дня дождя» даже создали документальный фильм о героине песни «Письмо». Эта работа получилась очень достойной, заявил российский продюсер и отец Децла Александр Толмацкий в беседе с НСН.
Группа «Три дня дождя» выпустила кавер-версию на трек «Письмо» рэпера Децла (Кирилл Толмацкий). Премьера композиции состоялась 20 июня 2025 года. В оригинале она входит в альбом исполнителя «Уличный боец» (2001) и рассказывает о письме 15-летней девочки рэперу, в котором она сообщает, что любит его песни, но ее окружение враждебно относится к такой музыке. Отец исполнителя похвалил работу группы.
«Это очень серьезная работа, ребята даже сняли документальный фильм об этой девочке из песни, которая написала письмо. Это реальное письмо и реальная история. Этот бонус-трек войдет в трибьют-альбом», — рассказал он.
25 апреля 2025 года вышел трибьют-альбом в честь музыканта, его треки исполнили «ЛСП», Yanix, «Антоха МС», «Крип-А-Крип», Loc-Dog, Baby Cute, Jane Air, Polnalyubvi, «Другдиджея», Lovanda и «Кассета». Это не перепетые один-в-один треки — каждый артист использовал оригинальную песню как трамплин для нового прочтения.
Ранее Толмацкий в беседе с НСН назвал лучшие каверы из трибьюта дебютного альбома Децла.
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