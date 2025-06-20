Группа «Три дня дождя» выпустила кавер-версию на трек «Письмо» рэпера Децла (Кирилл Толмацкий). Премьера композиции состоялась 20 июня 2025 года. В оригинале она входит в альбом исполнителя «Уличный боец» (2001) и рассказывает о письме 15-летней девочки рэперу, в котором она сообщает, что любит его песни, но ее окружение враждебно относится к такой музыке. Отец исполнителя похвалил работу группы.

«Это очень серьезная работа, ребята даже сняли документальный фильм об этой девочке из песни, которая написала письмо. Это реальное письмо и реальная история. Этот бонус-трек войдет в трибьют-альбом», — рассказал он.

25 апреля 2025 года вышел трибьют-альбом в честь музыканта, его треки исполнили «ЛСП», Yanix, «Антоха МС», «Крип-А-Крип», Loc-Dog, Baby Cute, Jane Air, Polnalyubvi, «Другдиджея», Lovanda и «Кассета». Это не перепетые один-в-один треки — каждый артист использовал оригинальную песню как трамплин для нового прочтения.

Ранее Толмацкий в беседе с НСН назвал лучшие каверы из трибьюта дебютного альбома Децла.

