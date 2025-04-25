Отец Децла назвал лучшие каверы из трибьюта дебютного альбома артиста

Самые яркие треки трибьюта получились у Nomad Punk и Loc-Dog, сказал в эфире НСН Александр Толмацкий, отметив, что сериал о Децле выйдет после фильма.

Посвященный Децлу (настоящее имя Кирилл Толмацкий) трибьют-альбом важен новыми интерпретациями его песен, которыми современные музыканты показывают свое отношение к легендарному рэперу, заявил в интервью НСН отец Децла Александр Толмацкий.

25 лет назад вышел дебютный альбом Децла «Кто? Ты». В связи с юбилеем 25 апреля вышел трибьют, в котором культовые песни исполнили Антоха МС, Loc-Dog, Jane Air ЛСП, DJ Groove и другие артисты. Толмацкий сказал, что участвовал в создании трибьюта и назвал наиболее понравившиеся ему новые версии песен.

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«Я участвовал в создании этого трибьюта. Пока треки звучат, помнят о человеке и его песнях. Это все должно звучать в современной интерпретации, не только в оригинале. Более того, в этих треках отношение современных ребят к тому, что делал Кирилл – через эти песни они ретранслируют свои мысли. Надо просто немножко задуматься во время прослушивания этих треков и понять, почему они такие. На мой взгляд, самый яркий трек у Nomad Punk и очень хорошо прочитаны "Слёзы" у Loc-Dog», - сказал отец ушедшего из жизни в 2019 году музыканта.

Толмацкий также сообщил, что после трибьюта выйдут фильм и сериал о Децле.

«Некоторые из вошедших в трибьют треков также войдут в фильм и сериал. Сначала выйдет фильм, - подписан контракт на художественный фильм, - а после его выхода выйдет сериал», - заключил собеседник НСН.

Александр Толмацкий ранее объяснил «Радиоточке НСН» смысл вышедшего ИИ-клипа на песню Децла «У всех на виду».

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ФОТО: РИА Новости/Артур Лебедев
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