Посвященный Децлу (настоящее имя Кирилл Толмацкий) трибьют-альбом важен новыми интерпретациями его песен, которыми современные музыканты показывают свое отношение к легендарному рэперу, заявил в интервью НСН отец Децла Александр Толмацкий.

25 лет назад вышел дебютный альбом Децла «Кто? Ты». В связи с юбилеем 25 апреля вышел трибьют, в котором культовые песни исполнили Антоха МС, Loc-Dog, Jane Air ЛСП, DJ Groove и другие артисты. Толмацкий сказал, что участвовал в создании трибьюта и назвал наиболее понравившиеся ему новые версии песен.