Отец Децла Толмацкий раскритиковал творчество Паши Техника

Российский продюсер Александр Толмацкий, отец рэпера Децла, раскритиковал творчество музыканта Паши Техника за пропаганду наркотиков, сообщает «Газета.Ru».

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По его словам, Паша Техник своими песнями внес вклад в распространение наркотиков. Толмацкий подчеркнул, что его сын Кирилл дожил всего до 35 лет из-за вредных привычек.

«У меня вызывают страшный негатив ребята, которые хайпятся на истории с запрещенными веществами», - отметил продюсер.

Он также призвал штрафовать журналистов, активно освещавших прощание с Техником, за пропаганду наркотиков.

Ранее отец Децла рассказал о своих чувствах в день рождения умершего сына, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПесниДецлМузыкантыНаркотики

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