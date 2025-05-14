Отец Децла Толмацкий раскритиковал творчество Паши Техника

По его словам, Паша Техник своими песнями внес вклад в распространение наркотиков. Толмацкий подчеркнул, что его сын Кирилл дожил всего до 35 лет из-за вредных привычек.

«У меня вызывают страшный негатив ребята, которые хайпятся на истории с запрещенными веществами», - отметил продюсер.

Он также призвал штрафовать журналистов, активно освещавших прощание с Техником, за пропаганду наркотиков.

Ранее отец Децла рассказал о своих чувствах в день рождения умершего сына, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

