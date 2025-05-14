Отец Децла Толмацкий раскритиковал творчество Паши Техника
Российский продюсер Александр Толмацкий, отец рэпера Децла, раскритиковал творчество музыканта Паши Техника за пропаганду наркотиков, сообщает «Газета.Ru».
По его словам, Паша Техник своими песнями внес вклад в распространение наркотиков. Толмацкий подчеркнул, что его сын Кирилл дожил всего до 35 лет из-за вредных привычек.
«У меня вызывают страшный негатив ребята, которые хайпятся на истории с запрещенными веществами», - отметил продюсер.
Он также призвал штрафовать журналистов, активно освещавших прощание с Техником, за пропаганду наркотиков.
Ранее отец Децла рассказал о своих чувствах в день рождения умершего сына, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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