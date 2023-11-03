«Она любит Россию!»: Сурганова защитила Арбенину от нападок и запретов
Светлана Сурганова в интервью НСН назвала Диану Арбенину «культурологическим кодом» России, назвав непонятными и несправедливыми попытки отмен ее концертов.
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина очень любит Россию и предана ей, а попытки ее «запретить» являются недоразумением, заявила в интервью НСН лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова.
В середине октября был отменен концерт «Ночных снайперов» в Йошкар-Оле. Некоторые общественники также предлагали отменить концерты Арбениной в других городах, указывая на ее песню «Бар-мицва», вышедшую в начале палестино-израильского конфликта.
«Честно говоря, для меня это непонятная, ситуация, за что? Мне кажется, это какая-то несправедливость или какое-то недоразумение. Я очень за Диану переживаю и очень хочу, чтобы наконец-то прекратились все эти недоразумения и всякого рода ограничения её творчества. Отменять концерты Дианы Сергеевны в нашей стране бессмысленно, потому что Диана - это уже некий культурологический код нашей страны», - сказала Сурганова.
При этом она подчеркнула, что Арбенина неравнодушна к происходящему в России и любит свою страну.
«Это человек, который неравнодушен к тому, что происходит в стране. Я знаю, что она очень любит нашу страну и предана ей. Она невероятно талантливо работает со словом и подарила огромному количеству людей очень сильные эмоции и смыслы», - заключила собеседница НСН.
Ранее Сурганова сказала «Радиоточка НСН», что очень рада возвращению в России Аллы Пугачевой. Она выразила надежду, что это не временное явление и певица вернулась навсегда.
Группа «Ночные снайперы» была основана в 1993 году Дианой Арбениной и Светланой Сургановой. В конце 2002 года Сурганова ушла из группы, создав коллектив «Сурганова и оркестр». Арбенина по-прежнему выступает с «Ночными снайперами».
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