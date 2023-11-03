«Она любит Россию!»: Сурганова защитила Арбенину от нападок и запретов

Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина очень любит Россию и предана ей, а попытки ее «запретить» являются недоразумением, заявила в интервью НСН лидер группы «Сурганова и оркестр» Светлана Сурганова.

В середине октября был отменен концерт «Ночных снайперов» в Йошкар-Оле. Некоторые общественники также предлагали отменить концерты Арбениной в других городах, указывая на ее песню «Бар-мицва», вышедшую в начале палестино-израильского конфликта.