Это не Versus: Рэпер ST о вызовах и умении «оседлать бит» в шоу CULT

В VK Видео при поддержке VK Музыки вышло новое хип-хоп шоу CULT. В каждом его эпизоде легенды хип-хопа будут встречаться с фрешменами за одним столом, читая рэп. В первом выпуске проекта встретились Смоки Мо, Брутто, Vito, VibeTgk, Icegergert, Крип-а-Крип, Sapa13. Всего в первом сезоне выйдет четыре эпизода. Рэпер ST, как один из участников, отметил, что шоу CULT стало для него новым вызовом.

«На медиаарене не так много шоу, где артисты, а уж тем более рэперы, могут заниматься своей прямой задачей - делать музыку. CULT должен стать одним из таких шоу, поэтому я и решил поддержать его своим участием. Кроме того, для меня это новый вызов, так как биты, которые мне прислали для участия совершенно мне не свойственны, чтобы качественно застелить на них, нужно заморочиться. Это скорее обмен опытом, чем наставничество над молодыми», - рассказал он.