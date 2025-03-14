Это не Versus: Рэпер ST о вызовах и умении «оседлать бит» в шоу CULT
Новое шоу CULT, представленное на VK Видео, станет для рэперов площадкой для эксперимента, сказал НСН ST (Александр Степанов).
Новое музыкальное шоу CULT мало чем похоже на популярное ранее Versus Battle, это обмен опытом между музыкантами, заявил в беседе с НСН рэп-исполнитель и поэт ST (Александр Степанов).
В VK Видео при поддержке VK Музыки вышло новое хип-хоп шоу CULT. В каждом его эпизоде легенды хип-хопа будут встречаться с фрешменами за одним столом, читая рэп. В первом выпуске проекта встретились Смоки Мо, Брутто, Vito, VibeTgk, Icegergert, Крип-а-Крип, Sapa13. Всего в первом сезоне выйдет четыре эпизода. Рэпер ST, как один из участников, отметил, что шоу CULT стало для него новым вызовом.
«На медиаарене не так много шоу, где артисты, а уж тем более рэперы, могут заниматься своей прямой задачей - делать музыку. CULT должен стать одним из таких шоу, поэтому я и решил поддержать его своим участием. Кроме того, для меня это новый вызов, так как биты, которые мне прислали для участия совершенно мне не свойственны, чтобы качественно застелить на них, нужно заморочиться. Это скорее обмен опытом, чем наставничество над молодыми», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, новое музыкальное шоу мало в чем можно сравнить с Versus Battle.
«Сравнивать я бы не стал, так как это совершенно разные форматы. Кстати, я принимал участие и там, и там. CULT - это умение "оседлать бит", а Versus Battle - это "поэтическая дуэль". Уверен, что формат шоу CULT имеет большое будущее, поэтому давайте пожелаем ему удачи и посмотрим за его развитием. Искра соперничества в принципе свойственна лицам мужского пола. Это естественная черта, присущая самцам. И, как по мне, эта искра нужна, и она является двигателем развития артиста», - пояснил Степанов.
Ранее рэпер ST также заявлял «Радиоточке НСН», что не отдает свои тексты ни на какие экспертизы, но внимательно следит за содержанием своих текстов и пропускает их через внутреннюю цензуру.
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