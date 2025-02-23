«Дань героям, Есенин и Маяковский»: Рэпер ST о новой песне и поэтах Отечества

Рэп-исполнитель и поэт ST (Александр Степанов) в интервью НСН рассказал о новой песне «О победе» и военной тематике в своем творчестве, а также назвал поэтов прошлого, воспевавших Отечество.



23 февраля вышла песня Степанова «О победе». Музыкант отметил, что это уже третья его песня на военную тематику после «Дай ему сил» и «Вера, надежда, любовь», таким образом получилась трилогия. ST объяснил, какое место в его творчестве занимает сегодня эта тематика, и кто из рэперов не боится освещать военные темы.