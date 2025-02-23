«Дань героям, Есенин и Маяковский»: Рэпер ST о новой песне и поэтах Отечества
Бойцы на передовой с особым трепетом рассказывают о семье и доме, сказал в эфире НСН Александр Степанов, назвав рэперов и рокеров, не боящихся сегодня касаться военной тематики.
Рэп-исполнитель и поэт ST (Александр Степанов) в интервью НСН рассказал о новой песне «О победе» и военной тематике в своем творчестве, а также назвал поэтов прошлого, воспевавших Отечество.
23 февраля вышла песня Степанова «О победе». Музыкант отметил, что это уже третья его песня на военную тематику после «Дай ему сил» и «Вера, надежда, любовь», таким образом получилась трилогия. ST объяснил, какое место в его творчестве занимает сегодня эта тематика, и кто из рэперов не боится освещать военные темы.
«Мой папа учил меня отвечать за себя, поэтому за себя и скажу. Так как я часто езжу в зону проведения СВО, то, конечно же, военная тематика занимает весомую часть моей творческой деятельности. Но там я пою и другие свои песни, так как понимаю, что мой приезд - это возможность для бойцов хоть на какое-то время переключиться и, если так можно сказать, отвлечься. Я также пою песни, адресованные нашим бойцам, здесь, чтобы слушатели не забывали, кто сейчас охраняет нас с вами и наши границы. Не знаю, много ли пишут другие рэперы на эти темы или мало. Знаю, что есть те, кто пишут. Аким Апачев, привет ему большой! Кажэ Обойма писал, насколько я знаю. Парни Невский и Местный. Из рокеров, с кем близко общаюсь, могу сказать за Сергея Бобунца, с которым мы неоднократно сотрудничали. Они с Джанго часто бывают у парней на передовой с концертами", - сказал Степанов.
Он также рассказал, как родилась новая песня.
«В этом году отмечается 80-летие со дня Великой Победы! Мне, как автору и как гражданину своей страны, захотелось сделать песню, посвящённую этой дате. Отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной Войны. Поэтому и повествование в песне идёт от лица лирического героя, находящего на линии фронта. Во многом эта композиция навеяна мне теми песнями военных лет, которые я слышал в детстве, которые пелись на каждом семейном празднике. Но эта песня написана сейчас, в нынешнее время и при нынешней ситуации, поэтому она ведёт своё повествование и от лица бойца, который находится сейчас на СВО и которому придают силы мысли о семье и о доме. Я часто езжу к нашим бойцам и в разговорах они всегда с особым трепетом рассказывают о семье и о доме, где их ждут", - отметил ST.
Отвечая на вопрос, кто из поэтов прошлого был «главным певцом Отечества», Степанов указал на субъективность выбора, отметив Есенина, Маяковского и Евтушенко.
«"Главных певцов отечества" среди поэтов прошло называть не стану, так как тут для каждого это субъективно. По себе скажу, что, конечно же, Есенин - великолепный поэт, но, говоря про Сергея Александровича, нужно и не забывать про Клюева, у которого он набирался опыта. Маяковский - голос пролетариата! Яркий, громкий, новый! Высоцкий - поэт. Евтушенко! Жизнь бы так прожить, чтобы в интервью, лет через "цать", кто-то добавил к этим фамилиям и мою", - заключил собеседник НСН.
Лидеры группы «25/17» Андрей Позднухов («Бледный») и Антон Завьялов («Ант») ранее рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о роли текстов в творчестве их группы и «субкультурных ярлыках».
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