«Это для гурманов!»: Лидер «Парка Горького» о виниле и новых песнях

После 25-тысячных концертов группа планирует записывать песни с огромными хорами, сказал в эфире НСН Алексей Белов, отметив, что его дочь увлеклась винилом.

Лидер золотого состава рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов в интервью НСН рассказал о увлечении дочери виниловыми пластинками и музыке 60-х, раскрыв секреты новых хитов.

«Сейчас винил – это раритет, он звучит особенно, и разбирающиеся в звуке люди знают, что его ни с чем сравнить не возможно. Это для гурманов, при этом у нас с Ольгой Кормухиной дочка сейчас винилом увлекается. Она нам с мамой периодически делает какие-то подарки. Мне в прошлый раз на день рождения достался один из первопрессов "Dark Side of the Moon". Потом она нашла те группы, которые я очень любил, например UK на виниле. Это звучит просто фантастически! В гимназии она как и все дети слушала Рианну, Пинк и вдруг на наших глазах - мы ничего не делали для этого - нырнула в 1960-е, там все расковыряла, "битлов" и прочих. Потом переключилась на Дэвида Боуи, он открыл для нее целую вселенную совершенно разной музыки от арт-рока до прогрессива, а дальше пошли и джаз, и классика. Для нас это было удивительно», - рассказал музыкант.
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По его словам, «Парк Горького» готовит масштабные песни. Белов указал в этой связи на уникальность студии звукозаписи Vintage Records.

«У нас были очень большие концерты, на 25 тысяч человек и больше, а сейчас мы сосредоточились на новом материале, часть которого будем не записывать, а "подписывать" на Vintage Records, потому что мы будем использовать огромные хоры. В следующем году, примерно в это время будет большой концерт в Москве, а сейчас главное — это новый материал, при этом песни идут, катятся одна за другой. Я считаю, что это лучшая студия, поскольку здесь идеально подобрано оборудование для нашего звука. Я спросил у звукорежиссера о возможности записать большой хор, он ответил, что это не проблема, поскольку такое здесь уже делали и можно спокойно даже 40 человек писать одновременно», - заключил собеседник НСН.

Заслуженный артист России, участник золотого состава группы «Парк Горького» Александр Маршал ранее рассказал «Радиоточке НСН», что переизданный на виниле альбом Protivofazza для друзей, а не для продажи.

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ФОТО: ТАСС
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