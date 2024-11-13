Эминем и Брайан Адамс стали номинантами на включение в «Зал славы авторов песен»
Эминем, Джанет Джексон и Бой Джордж попали в список номинантов на включение в «Зал славы авторов песен» (Songwriters Hall Of Fame, SHOF) в 2025 году.
На сайте организаторов опубликован список из 26 претендентов, которых разделили на две группы: пишущие авторы и авторы-исполнители.
В первую группу, помимо прочих, попали такие авторы, как Уолтер Афанасьев, Майк Чепмен и Родни Джеркинс, написавшие тексты множества хитов, в том числе «All I Want for Christmas Is You» (исполнила Мэрайя Кэри), «Stumblin' In» (Крис Норман и Сьюзи Кватро), «Deja Vu» (Бейонсе), соответственно.
В список номинантов от авторов-исполнителей попали Эминем, Джанет Джексон, Бой Джордж, Брайан Адамс, Шерил Кроу, Аланис Мориссетт, американская хип-хоп-группа N.W.A (Dr. Dre, Easy E, Ice Cube, MC Ren и DJ Yella) и другие.
Голосование оргкомитета пройдёт до полуночи 22 декабря 2024 года. От каждой категории выберут по три человека. Церемония вручения наград и включения в SHOF состоится в 2025 году в Нью-Йорке.
Ранее Оззи Осборна второй раз включили в Зал славы рок-н-ролла. В первый раз рокер попал тута в 2006 году, как участник коллектива Black Sabbath. А в 2024 году его ввели в Зал уже как сольного исполнителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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