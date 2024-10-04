Эминем объявил, что станет дедушкой
Американский рэпер Эминем станет дедушкой. Об этом сам музыкант «рассказал» в клипе на песню «Temporary».
Данный трек Эминем посвятил своей дочери Хейли Джейд Скотт, которая является главным действующим лицом клипа. Видеоряд к «Temporary» представляет собой нарезку различных видеозаписей - от рождения девушки до её свадьбы.
В конце клипа Хейли дарит Эминему синий свитер с надписью «Дедушка 1» на спине, а затем 51-летний рэпер показывает в камеру снимок УЗИ, подтверждающий беременность его дочери.
Ранее Эминем выпустил альбом «The Death of Slim Shady (Coup De Grace)», который стал первым за последние четыре года и 12-м в его дискографии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Поезд столкнулся с грузовиком в Ленинградской области
- Эминем объявил, что станет дедушкой
- Три беспилотника ВСУ атаковали Курскую область
- Прилучный и «Комбинация»: Названы самые успешные сериалы сентября
- Премьер Словакии заявил, что Евросоюз и Россия нужны друг другу
- Хуснуллин: Нелегальной миграции в РФ больше не будет
- СМИ: Израиль сбросил на штаб «Хезболлы» 73 тонны взрывчатки
- Минобороны России: ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов
- В МИД анонсировали исключение «Талибана» из списка террористических организаций
- Лукашенко: Корове надо поставить памятник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru