Эминем объявил, что станет дедушкой

Данный трек Эминем посвятил своей дочери Хейли Джейд Скотт, которая является главным действующим лицом клипа. Видеоряд к «Temporary» представляет собой нарезку различных видеозаписей - от рождения девушки до её свадьбы.

В конце клипа Хейли дарит Эминему синий свитер с надписью «Дедушка 1» на спине, а затем 51-летний рэпер показывает в камеру снимок УЗИ, подтверждающий беременность его дочери.

Ранее Эминем выпустил альбом «The Death of Slim Shady (Coup De Grace)», который стал первым за последние четыре года и 12-м в его дискографии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».