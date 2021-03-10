Элис Купер впервые за 29 лет занял первую строчку в чарте Billboard
Новый альбом Элиса Купера «Detroit Stories» впервые занял первую строчку хит-парада Billboard Top Album Sales.
Этот чарт существует уже 29 лет и альбомы Элиса Купера еще не достигали вершины хит-парада.
«Detroit Stories» обошел новый альбом Боба Дилана и Джорджа Харрисона «1970» и свежую работу легенды чартов Вилли Нельсона «That's Life».
Российские музыкальные критики к новой пластинке Элиса Купера также отнеслись более чем благосклонно. По словам Бориса Барабанова, Куперу удалась задумка показать в своем альбоме всю музыкальную историю города Детройт.
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