Нестареющий рок и мрачный колорит Детройта. Критики о новой пластинке Элиса Купера

Элис Купер представил новый альбом «Detroit Stories», в который вошло 15 треков. Пластинка должна была увидеть свет еще в 2020 году, но планам помешала пандемия коронавируса. Среди гостей пластинки — Джо Бонамасса и Марк Фарнер из Grand Funk Railroad. Над лонгплеем также работали бывшие участники первой группы Элиса Купера.

По словам программного директора Rock FM Александра Фуковского, прослушивая эту работу, «порой забываешь, что это звучит новый альбом Элиса Купера 2021 года».

«Это просто Элис Купер - он без времени. Удивительно, но он еще в строю!» - отметил в беседе с НСН Фуковский.

Музыкальный критик Борис Барабанов в беседе с НСН не согласился с мнением, что это «старый добрый Купер».

«Я думаю, что он просто решил сыграть музыку города, в котором он родился – Детройта. И причем сыграть самую разную музыку, которая свойственна этому городу. Всем известно, что там была студия Motown , там был Игги Поп», - сказал Барабанов НСН.

Лейбл Motown-Tamla, как известно, специализировался на продвижении чернокожих исполнителей в мейнстрим мировой поп-музыки. На этом лейбле начинали свою карьеру такие артисты, как Стиви Уандер, Марвин Гэй, Дайана Росс, Смоки Робинсон, Лайонел Ричи и Майкл Джексон, квартет Boyz II Men.

По словам Барабанова, Детройт – индустриальный и мрачный город, который дал миру много разной музыки, и именно это в своей пластинке и хотел передать Элис Купер.

Как считает Фуковский, в своей новой пластинке Купер «продолжает страстно исследовать свое творчество, как стареющая женщина исследует и фиксирует изменения на своем лице и теле». Барабанов, в свою очередь, отметил, что когда бы музыка не была написана, если она хорошая – она имеет право на жизнь.

«Вспомните фильм "Богемская рапсодия", который собрал какие-то страшные миллиарды долларов в прокате и получил "Оскара". И самое сильное, что есть в этом фильме – музыка, а написана она 30-40 лет назад. Я думаю, что если музыка непохожа на то, что ты слышишь обычно, если она как-то улучшает твою жизнь, меняет твою жизнь, то она уже хороша!» - заключил музыкальный критик.

На своем официальном канале в YouTube Элис Купер рассказывает о создании песен, вошедших в альбом «Detroit Stories». В одном из интервью артист говорит о необходимости возрождения рок-н-ролла, как музыки. По мнению Купера, сейчас рока не видно даже на премии «Grammy». Кроме пары групп, таких как Foo Fighters или Green Day больше никого и нет – первые места заняли исполнители хип-хопа. И единственный рок, который остался, это рок из Детройта: непричесанный и настоящий, говорит Элис Купер.

