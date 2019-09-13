Экс-вокалист «Непары» поддержал Билана после пьяного концерта

Бывший солист группы «Непара» Александр Шоуа в ходе пресс-конференции НСН «Больше «Непара»: Прерванное молчание и новый творческий путь» поддержал коллегу Диму Билана. Последний недавно вышел пьяным на сцену во время выступления в Самаре. Позднее певец извинился и пообещал провести в городе бесплатный концерт.

«Билан взрослый парень, волен поступать со своими зрителями так, как ему заблагорассудится. А те, кто приходят к нему на концерт, должны прекрасно понимать, кто перед ними. Это самое главное. Если они приходят и поют вместо него, поют все, что они любят - значит, этот парень делает все правильно», – сказал он.

В ходе той же пресс-конференции издатель Марк Сдвигов рассказал, почему Шоуа ушел из «Непары» и начал сольную карьеру.

