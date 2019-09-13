Названа причина начала сольной карьеры Александром Шоуа из «Непары»

Александру Шоуа давно было пора заняться сольной карьерой. Об этом на пресс-конференции НСН «Больше «Непара»: Прерванное молчание и новый творческий путь» рассказал издатель Марк Сдвигов.

«С самого начала Саша выделялся в проекте "Непара". Он яркий, харизматичный. Мне, как поклоннику тогда еще, было непонятно, почему Саша не делал сольную карьеру. Когда мы познакомились и стали работать, мы и наша команда стали развивать Александра. Сегодня у нас состоялась премьера клипа, альбома, который доступен на всех цифровых площадках. И это только начало», - сказал он.

Отметим, что в пресс-центре НСН Шоуа представил альбом, в который вошли 13 песен, а также клип на песню «Останови меня».





